Azi-noapte, în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Alexandru Vlahuță din municipiul Sighetu Marmației au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat de 52 de ani.

Întrucât conductorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testatrea cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentrația de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale