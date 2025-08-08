Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare așteaptă cu drag toate persoanele interesate – viitoare mămici, tătici, bunici sau aparținători – să participe la Școala Mamei, un program gratuit de educație medicală și sprijin pentru perioada sarcinii și a primelor luni de viață ale bebelușului. Cursurile sunt susținute de specialiști ai spitalului, într-un mediu cald și deschis. Cursurile au loc în sala de ședințe, la parter.

Calendarul întâlnirilor:

11.09.2025, ora 11:30 – 13:00. Tema: Trimestrul I de sarcină.Medic: Dr. Rednic Mircea

18.09.2025, ora 11:30 – 13:00. Tema: Trimestrul II de sarcină. Medic: Dr. Dobrogeanu Marius

25.09.2025, ora 11:30 – 13:00. Tema: Trimestrul III de sarcină. Medic: Dr. Costin Bogdan

02.10.2025, ora 11:30 – 13:00. Tema: Nașterea și lăuzia. Medic: Dr. Timiș Gavrila

09.10.2025, ora 16:00. Tema: Echilibru psihoemoțional în sarcină și lăuzie.Psiholog: Psih. Tohatan Alexandra

16.10.2025, ora 10:00. Tema: Alăptarea. Medic: Dr. Pop Iza. Asistent medical: As. Călina Miociran

23.10.2025, ora 16:00. Tema: Puericultura. Medic: Dr. Nituletscu Ildiko. Asistent medical: As. Câmpan Melinda

30.10.2025, ora 11:30. Tema: Urgențele bebelușului la pediatru. Medic: Dr. Florian Gabriela

Participarea la cursuri este GRATUITĂ. Pentru informații suplimentare sau înscriere: 0745 675 958