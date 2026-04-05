Deși primăvara și-a intrat deja în drepturi în majoritatea zonelor din județul Maramureș, situația este diferită la altitudine. Pe creasta Munții Rodnei s-a depus un strat consistent de zăpadă, ceea ce transformă traseele montane în zone specifice sezonului rece.

Autoritățile atrag atenția iubitorilor de drumeții că, în cazul în care plănuiesc excursii în această zonă, este esențial să fie echipați corespunzător pentru condiții de iarnă. Echipamentul adecvat și experiența în astfel de condiții pot face diferența între o drumeție reușită și una periculoasă.

Jandarmii montani recomandă turiștilor să se informeze temeinic înainte de a pleca la drum, să verifice prognoza meteo și să se asigure că nu există risc de avalanșă pe traseul ales. De asemenea, este indicat ca traseele să fie alese în funcție de nivelul de pregătire și condițiile reale din teren.

În aceste condiții, prudența rămâne esențială pentru siguranța tuturor celor care aleg să exploreze frumusețea muntelui în această perioadă.