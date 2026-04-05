Un accident rutier s-a produs în această după-amiază în Săliștea de Sus, după ce un șofer ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul pe trotuar.

Potrivit primelor informații, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani conducea pe o stradă din oraș, când, la un moment dat, ar fi scăpat mașina de sub control. Autovehiculul a părăsit partea carosabilă, a urcat pe trotuar și s-a oprit în gardul unei biserici din zonă.

Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie, însă prezența de spirit a unei femei aflate pe trotuar împreună cu fiica sa a făcut ca acestea să se ferească la timp din calea mașinii, evitând astfel o posibilă accidentare.

La fața locului au intervenit polițiștii, care l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Surse indică faptul că bărbatul ar deține permisul de conducere de puțin timp.

În urma verificărilor, oamenii legii urmează să aplice o sancțiune contravențională. Totodată, localnici susțin că același șofer ar mai fi fost implicat anterior într-un alt incident rutier soldat cu pagube materiale, încheiat la acea vreme printr-o înțelegere amiabilă.