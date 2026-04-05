Două eleve ale Colegiul Național „Gheorghe Șincai” au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă, desfășurată în Suceava. Sub îndrumarea profesoarei Andrea Pohl, acestea au reprezentat cu succes unitatea de învățământ, confirmând nivelul ridicat al pregătirii academice.

Crișan Miruna Izabela, elevă în clasa a XI-a E, la nivel european C1, a reușit să obțină Premiul III la proba individuală și Premiul II la proba de proiect. De asemenea, Moldovan Iulia, din clasa a X-a E, tot la nivel C1, a fost distinsă cu Premiul III la proba de proiect.

Rezultatele obținute reflectă nu doar cunoștințele solide de limba germană, ci și seriozitatea, perseverența și implicarea celor două eleve. Performanțele lor confirmă standardele înalte de pregătire promovate de colegiu și pasiunea pentru excelență în educație.

Reprezentanții instituției au transmis felicitări pentru aceste realizări deosebite, apreciind munca și dedicarea care au stat la baza acestor succese.