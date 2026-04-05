Sindicatul Europol reclamă, vineri, că Ministerul de Interne a decis organizarea unei singure sesiuni de admitere în şcolile de agenţi de poliţie în acest an, în toamnă, deşi deficitul de personal care depăşeşte 20%. Sondicaliştii cer organizarea constantă de sesiuni de admitere, dar şi ocuparea posturilor vacante prin toate instrumentele legale. ”Poliţiştii din teren au nevoie de colegi, nu doar de promisiuni”, au transmis sindicaliştii.

”MAI a decis că, în acest an, admiterea în şcolile de agenţi de poliţie să se organizeze o singură dată, în sesiunea din toamnă. În condiţiile în care deficitul de personal depăşeşte 20%, această măsură riscă să menţină presiunea uriaşă asupra structurilor opearive, cât şi neoperative. De ani de zile, structurile teritoriale funcţionează la limită, iar lipsa de personal afectează direct calitatea serviciului public oferit cetăţeanului”, au transmis, vineri, sindicaliştii Europol.

Aceştia susţin ”necesitatea ocupării posturilor vacante prin toate instrumentele legale precum admiterea în şcolile de poliţie, concursurile de trecere în corpul ofiţerilor şi încadrările din sursă externă, acolo unde este nevoie”.

”Nu suntem împotriva acestor soluţii, ele sunt necesare pentru echilibrarea sistemului, însă subliniem că trebuie să existe o strategie coerentă, pe termen lung, care să pună accent pe formarea profesională, stabilitatea personalului şi transparenţa proceselor de selecţie. Susţinem organizarea constantă a sesiunilor de admitere şi planificarea realistă a nevoilor de personal, astfel încât fiecare structură, fie ea operativă sau de suport, să-şi poată îndeplini atribuţiile în condiţii optime”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”poliţiştii din teren au nevoie de colegi, nu doar de promisiuni”: ”E momentul ca ministerul să trateze resursa umană ca prioritate strategică, nu ca un simplu capitol administrativ”.