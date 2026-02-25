Două zile pline de culoare, emoție și zâmbete au adus împreună generații diferite la Baia Mare, în așteptarea primăverii. Seniorarele Centrului de Zi Caspev au organizat ateliere intergeneraționale dedicate copiilor din Centrul Romanii și Centrul Comunitar Multifuncțional, într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Copiii au învățat tainele războiului de țesut și au ascultat povești despre cum se lucra odinioară în casele bunicilor. Seniorarele le-au explicat semnificația mărțișorului, simbol al primăverii, iar participanții au realizat împreună mărțișoare și felicitări dedicate mamelor.

Activitățile au fost completate de momente de lectură cu fragmente din opera lui Ion Creangă, cântece și voie bună. La final, copiii au fost răsfățați cu dulciuri oferite de seniorare.

Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Baia Mare și au beneficiat de sprijinul Fundația Regală Margareta a României prin Fondul pentru Vârstnici.

Acțiunile au oferit o oportunitate unică pentru consolidarea legăturilor între generații și promovarea tradițiilor locale, aducând bucurie și zâmbete copiilor și seniorilor deopotrivă.