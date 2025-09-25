În pofida numeroaselor campanii de conștientizare desfășurate de către societatea noastră, mare parte dintre utilizatori continuă să folosească canalizarea pe post de coș de gunoi. Utilizarea greșită a canalizării de către cetățeni, a atras în primele opt luni ale anului 2025 peste 1.361 de intervenții în municipiul Baia Mare și localitățile limtrofe. Acestea au constat în intervenții cu autospeciala WOMA, vidanjări și curățări de cămine de vizitare.

Reamintim utilizatorilor că un sistem de canalizare este suma părților sale componente. Este vorba de conducte principale, sifonuri, capace, conducte laterale, pompe, bazine de colectare, stații de epurare, canale de scurgere pluviale. Și apoi tot ce curge prin el.

Cele mai mari probleme din sistemul de canalizare, le întâmpinăm la stațiile de pompare din cauza șervețelelor umede care blochează pompele, provocând avarii.

Societatea VITAL S.A. se confruntă cu o creștere a defecțiunilor cauzate de materialele nedegradabile care intră în rețelele de canalizare. Multe dintre aceste probleme pot fi atribuite șervețelelor umede, care nu se dezintegrează ușor atunci când sunt aruncate în toaletă, în ciuda faptului că multe mărci sunt promovate ca fiind „biodegradabile în apă”. Din ce în ce mai multe fibre ajung în sistemul de canalizare, cu tot mai puțină apă uzată. În plus, șervețelele se descompun foarte lent sau deloc – o combinație care inevitabil înfundă pompele din sistemul de canalizare.

Șervețelele umede reprezintă o amenințare semnificativă pentru rețeaua de canalizare, deoarece multe conțin plastic și nu se descompun în canalizare – spre deosebire de hârtia igienică – ceea ce înseamnă că se pot agăța și se pot lipi între ele pentru a bloca fluxul de ape uzate prin rețea. Blocajele cu șervețele umede pot duce la restricționarea utilizării toaletei în locuințe, la scurgeri de ape uzate din rețea în proprietăți, grădini sau drumuri și, în unele cazuri, pot duce la poluarea cursurilor de apă!

A beneficia de canalizare este un lucru normal, dar și VITAL! De aceea, utilizarea incorectă a acesteia, atrage după sine o serie de probleme pentru societate, dar și pentru utilizatori: înfundarea sistemului cu deșeuri care nu au cum să fie transportate de acesta către stația de epurare a orașului.

Sistemul de canalizare al municipiului Baia Mare este de tip unitar aproximativ 80% (apa menajeră uzată și apa pluvială sunt colectate și transportate spre stația de epurare prin aceeași rețea) și 20% în sistem divizor (apa menajeră uzată și apa pluvială sunt colectate și transportate prin rețele diferite).

Facem apel la toți utilizatorii care folosesc șervețele umede să le arunce la gunoi după ce sunt folosite, în loc să le arunce în canalizare, pentru a reduce numărul de blocaje inutile pe care le avem în fiecare zi. Totodată, aceștia pot să semnaleze orice problemă apărută în legătură cu sistemul de canalizare, apelând la Dispeceratul VITAL S.A. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661, serviciu disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Angajații VITAL S.A. vor răspunde sesizărilor dumneavoastră și vor intervenii cu promptitudine acolo unde este nevoie!

În speranța că veți înțelege corect solicitarea noastră, vă mulțumim anticipat!

Reamintim utilizatorilor noștri faptul că, pentru a asigura confortul și sănătatea populației din aria deservită și pentru a proteja mediul înconjurător, societatea VITAL S.A investetște peste 400 milioane de euro. Investitiile fac parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, COD SMIS 322218 și cuprind lucrări noi și de reabilitare la rețeaua de alimentare apă și de canalizare. Conform proiectului utilizatorii vor beneficia de aproximativ 253 km rețelele de canalizare, 90 stații de pompare ape uzate, 6 stații de epurare, aproximativ 42 km conducte de refulare, 864 racorduri pe rețelele existente de canalizare și o unitate avansată de tratare a nămolului.