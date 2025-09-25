Pe parcursul întregii săptămâni, asistenții medicali comunitari din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare împreună cu reprezentanții Asociației „Pentru Sănătate, Educație și Familie” au fost prezenți în zone circulate ale orașului (Bd. Unirii, Str. Gării, Str. V. Alecsandri, Bd. Independenței, Bd. Regele Mihai I) pentru a oferi băimărenilor recomandări personalizate privind nutriția, activitatea fizică și prevenirea bolilor cronice.

Așadar, cetățenii au beneficiat de o serie de măsurători și teste gratuite, printre care: verificarea tensiunii arteriale, determinarea indicelui de masă corporală (IMC), evaluarea nivelului de oxigenare cerebrală și a saturației de oxigen și alte investigații orientative pentru identificarea timpurie a factorilor de risc.

Aceste inițiative nu se limitează doar la depistarea precoce a posibilelor afecțiuni, ci pun accent și pe educația pentru sănătate, promovând astfel adoptarea unui stil de viață echilibrat și sustenabil.

Parteneriatul dintre Municipiul Baia Mare prin Direcția de Asistență Socială și Asociația „Pentru Sănătate, Educație și Familie” este un exemplu concret de bună practică în sprijinul sănătății publice. Prin aceste activități, se consolidează legătura dintre profesioniștii din domeniul medical și comunitatea locală, contribuind la creșterea calității vieții cetățenilor din Baia Mare.

Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile amintite mai sus, sunt așteptate și în cursul zilei de azi, în intervalul orar 10.00 – 16.00.