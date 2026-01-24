Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații slabe mixte. Vântul a prezentat intensificări de până la 36 km/h în zona montană înaltă.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -5 grade Celsius, în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop -4 grade Celsius, Cavnic, Băiuț, Ocna Șugatag Moisei, Vișeu de Sus, Borșa și Târgu Lăpuș -1 grad Celsius, Sighetu Marmației, Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Șomcuta Mare 0 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 37 cm la stația meteo Iezer, 35 cm la Cavnic și Firiza, 32 cm în Pasul Gutâi, 31 cm la Băiuț, 30 cm la Suciu de Sus, 27 cm în Pasul Prislop, 25 cm pe Valea Vaserului, 25 cm la Coroieni, 26 cm, la Groșii Țibleșului, 25 cm la Bistra, Baia Borșa, 21 cm la Leordina, 19 cm la Botiza, 18 cm la Mara, 15 cm la Ocna Șugatag, 11 cm la Târgu Lăpuș, 7 cm în Baia Mare, 4 cm la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Ruscova, Iza, Bârsău, Cavnic și Firiza. Poduri de gheață sunt pe râurile Iza, Mara, Cosău, Someș, Lăpuș și Suciu. Apa curge pe sub podurile de gheață. Sunt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Botiza, Mara, Sălaj, Cavnic și Nistru.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu nouă utilaje și s-au răspândit 35 tone de material antiderpant pe DN17C, DN18, DN19 și pe DN18B. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 31 de utilaje și s-au împrăștiat 255 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă. Ploua în zonele joase din județ. În zonele de deal precipitațiile sunt sub formă de lapoviță. La munte ninge.

CJSU aduce în atenția conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu polei Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță.

NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier! Cetățenii trebuie să fie atenți la deplasarea pe trotuare, alei sau alte zone de acces pietonal acoperite cu gheață. Încercați să mențineți centrul de greutate stabil. Acordați atenție pe timpul deplasării la țurțurii de gheață formați la streașina blocurilor și a caselor. Vremea va fi astăzi în general închisă.

Cerul va fi mai mult noros. Local, îndeosebi în cursul zilei, se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie, iar la munte vor predomina ninsorile. Izolat se va produce polei în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade, iar cele minime între -2 și 1 grad. Izolat în zonele joase se va semnala ceață.