În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 34 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

7 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

6 apeluri pentru Salvamont Maramureş,

4 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov,

3 apeluri pentru Salvamont Prahova,

3 apeluri pentru Salvamont Suceava,

3 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

3 apeluri pentru Salvamont Harghita,

1 apel pentru Salvamont Bacău,

1 apel pentru Salvamont Gorj,

1 apel pentru Salvamont Satu Mare,

1 apel pentru Salvamont Sibiu,

1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 34 persoane. Dintre acestea, 9 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 28 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.