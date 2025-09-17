Astăzi a fost inaugurat stART GRAFIC – Atelierul gratuit de Grafică Publicitară, parte din proiectul „START PENTRU TINEri” al Asociației Sub Stejar, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Rotary Club Târgu Lăpuș.

Între orele 16:30 – 18:30, Centrul START s-a transformat într-un spațiu creativ unde participanții au descoperit cum se realizează un logo, un afiș sau un flyer, au învățat principiile identității vizuale, cromatică și machetare, dar și tehnici de editare grafică pe tabletă sau pe hârtie. Tinerii au experimentat inclusiv procesul real dintr-un centru de printare, unde au putut vedea cum lucrările lor prind viață.

Atelierul este coordonat de Ariadna Elena Giurgiu (Colorfact Print) și Zorovavel Petrehuș, iar atmosfera a fost una plină de energie, inspirație și voie bună.

Proiectul „START PENTRU TINEri” își propune transformarea fostei clădiri a poștei din Târgu Lăpuș în primul hub cultural-educațional dedicat tinerilor din Țara Lăpușului. Printre instituțiile de învățământ partenere se numără: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Lăpuș, Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Școala Cupșeni, Școala Gimnazială Lăpuș și Școala Gimnazială „Florea Mureșanu” Suciu de Sus.