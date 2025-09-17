În zona Pirita din Baia Mare a fost amplasat un nou modul de triaj, menit să sprijine copiii din comunitate. Acesta completează zona deja existentă cu dușuri și mașini de spălat, adăugând o încăpere special destinată adunării copiilor în condiții decente, înainte de a merge la școală și grădiniță.

Noul spațiu va permite asistenților medicali comunitari din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare să efectueze triajul medical al copiilor, să acorde îngrijiri minore și primul ajutor atunci când este nevoie.

Pentru amplasarea modulului, Primăria Baia Mare a amenajat o platformă betonată și a reabilitat drumul de acces al microbuzelor școlare cu piatră, facilitând astfel transportul elevilor.

Proiectul a fost realizat datorită unui grant obținut de Asociația Pirita Children de la Fundația BricoDepot.

„Mulțumim tuturor celor implicați pentru sprijinul oferit!”, a transmis Asociația Pirita Children.