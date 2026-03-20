Echinocțiul de primăvară este unul dintre cele mai speciale momente ale anului, marcând nu doar o schimbare în calendar, ci și un echilibru perfect între zi și noapte. În 2026, acest fenomen anunță începutul oficial al primăverii astronomice și se produce pe 20 martie, la ora 16:46, ora României.

În această zi, Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar durata zilei devine aproape egală cu cea a nopții pe întreg globul. Din acest moment, zilele vor deveni tot mai lungi, iar natura va intra într-un proces vizibil de renaștere.

Dincolo de explicația științifică, echinocțiul este încărcat de simboluri. Încă din vechime, oamenii îl considerau un moment al echilibrului, al purificării și al noilor începuturi. Este perioada în care suntem îndemnați să lăsăm în urmă lucrurile care ne apasă, să ne regăsim echilibrul interior și să privim cu speranță spre viitor.

Totodată, această zi este asociată cu gesturi simbolice simple, dar pline de semnificație: aerisirea casei, reorganizarea gândurilor sau chiar plantarea unor semințe – fie în grădină, fie în propriile planuri de viață.

Echinocțiul de primăvară ne reamintește că, după orice perioadă dificilă, există întotdeauna un nou început, iar așa cum natura renaște, și sufletul nostru poate înflori din nou.