Muzeul Țării Oașului are plăcerea de a anunța desfășurarea evenimentului ArtBunaVestire – ediția aniversară 40, un moment de referință dedicat artei contemporane și tradiției culturale, care marchează patru decenii de existență neîntreruptă.

Ediția din acest an se dorește a fi o amplă retrospectivă a parcursului ArtBunaVestire, reunind lucrări donate de către artiști Muzeului Țării Oașului ale celor 135 de artiști care au participat încă de la prima ediție. Publicul va avea ocazia să descopere evoluția artistică, diversitatea expresiilor plastice și dialogul dintre generații, într-un cadru expozițional de excepție.

Evenimentul va avea loc în data de 25 martie, începând cu ora 17:00, la Muzeul Țării Oașului, în cadrul Galeriilor de Artă „Dr. Mihai Pop”. Această ediție specială propune o incursiune în memoria artistică a evenimentului, aducând în prim-plan atât lucrări reprezentative, cât și poveștile din spatele acestora.

ArtBunaVestire a devenit, de-a lungul timpului, un reper important în peisajul cultural, contribuind la promovarea artiștilor și la consolidarea unei comunități creative solide. Ediția aniversară reafirmă rolul său de platformă de dialog între trecut și prezent, între tradiție și inovație.

Publicul, iubitorii de artă și reprezentanții presei sunt invitați să participe la această celebrare a creativității și continuității artistice.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați organizatorii evenimentului. Tel: 0731309751