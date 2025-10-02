Municipiul Baia Mare anunță instituirea de restricții de circulație în zilele de 3, 4 și 5 octombrie, între orele 07:00 și 20:00, pe strada Vasile Alecsandri, pentru traversarea zonei carosabile și de trotuar (blocurile 91-93 – stânga, 70-70 A – dreapta, sens de mers spre bd. Unirii), lucrări în cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare-C.L. 06”, lucrări pe străzile Vasile Alecsandri și bd. Republicii.

Circulația se va desfășura alternativ pe câte o bandă, prin dirijare de către piloți de trafic.