Consilierul local Mircea Cirț a postat pe pagina de socializare un apel referitor la Clubul Sportiv SIMARED.

Pe malul lacului Firiza, administrația locală se confruntă cu un caz ce riscă să creeze un precedent periculos. Clubul Sportiv SIMARED, sancționat în repetate rânduri pentru lipsa avizelor și funcționarea ilegală – inclusiv prin amenzi și suspendări aplicate de ISU și Apele Române – este din nou propus spre „legalizare”, invocându-se „interesul public”.

Cazul SIMARED obligă administrația locală să asigure maximă transparență și rigoare. Orice tolerare a construcțiilor sau activităților fără avize și autorizații legale creează un precedent grav, care subminează disciplina administrativă și încrederea cetățenilor în instituții.

Cer public primarului Ioan Doru Dancuș:

• Să nu transfere această responsabilitate exclusiv către Consiliul Local;

• Să înainteze personal o sesizare către DNA, solicitând deschiderea unei anchete care să stabilească modul în care foști conducători ai administrației locale – în special fostul primar Cătălin Cherecheș (aflat în detenție) – alături de funcționari din Primărie, au putut sprijini sau tolera, ani la rând, ridicarea unor construcții fără avize și autorizații.

Este inadmisibil ca un agent economic sancționat cu 100.000 lei doar pentru simpla depunere de piatră pe teren să primească tratament drastic, în timp ce în cazul SIMARED toleranța față de ilegalități persistă de ani de zile. Astfel de duble standarde nu își au locul într-o administrație responsabilă și echitabilă.

Solicit ferm autorităților locale:

• Să nu creeze excepții de la lege;

• Să respecte cu strictețe procedurile și normele aplicabile;

• Să garanteze că orice decizie privind SIMARED este complet transparentă, argumentată și în interesul comunității.

Malul Firiza are nevoie de o fundație juridică solidă, nu de improvizații administrative. Orice excepție riscă să anuleze eforturile de reformă și să compromită credibilitatea instituțiilor locale.

Mircea CIRȚ, Consilier local – Municipiul Baia Mare