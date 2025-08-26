Românii vor trece la ora de iarnă mai devreme în 2025 decât anul trecut. Dacă în 2024 ceasurile au fost date înapoi în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, anul acesta schimbarea se va face în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie.

Astfel, România va reveni la Timpul Legal Român (GMT+2), ora Europei Orientale. La ora 4.00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3.00, marcând încheierea orarului de vară care a început în ultima duminică din martie.

Cum se face trecerea la ora de iarnă

Schimbarea orei nu are loc simultan în toate țările, din cauza diferențelor de fus orar. Potrivit convenției internaționale, fiecare fus corespunde unei diferențe de 15 grade longitudine. Astfel, ora Europei Occidentale este GMT+0, ora Europei Centrale este GMT+1, iar ora Europei Orientale este GMT+2.

În total, aproximativ 70 de state, printre care și cele din Uniunea Europeană, își ajustează ceasurile de două ori pe an. Marea Britanie, Irlanda și Portugalia revin la ora GMT, Spania, Italia, Franța și Germania la GMT+1, iar Grecia, Cipru, Estonia sau Finlanda la GMT+2, conform timeanddate.com.

De mai mulți ani, Uniunea Europeană dezbate eliminarea schimbării sezoniere a orei, fiecare stat urmând să decidă dacă rămâne permanent la ora de vară sau la ora standard. Deși Parlamentul European a susținut renunțarea încă din 2019, nicio decizie finală nu a fost luată.

Un sondaj realizat de Comisia Europeană în 2018 a strâns 4,6 milioane de răspunsuri, dintre care 84% au cerut renunțarea la modificarea orei. Totuși, problema a rămas deschisă, fără o implementare clară.

Schimbarea orei continuă să fie controversată și din cauza efectelor asupra sănătății. Mulți oameni acuză dificultăți de somn, oboseală, dureri de cap sau iritabilitate, mai ales după trecerea la ora de vară, când se „pierde” o oră de odihnă. Potrivit studiilor, aproximativ 40% dintre respondenți au raportat probleme de concentrare după aceste modificări.

Conceptul de „oră de vară” a fost propus prima dată de Benjamin Franklin în 1784, însă a fost aplicat abia în 1916, în timpul Primului Război Mondial, pentru economisirea energiei. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1931 și aplicată permanent din 1979.

Din 1998, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică din martie, iar revenirea la ora standard – în ultima duminică din octombrie.