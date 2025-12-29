Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție de cultură în subordinea Consiliului Județean Maramureș, invită pasionații de istorie, în data de 30 decembrie 2025, la două evenimente culturale de excepție:

· ora 16,00: vernisajul expoziției temporare „Vestigii arheologice preistorice descoperite prin teledetecție”

în cadrul căreia sunt prezentate cele mai importante artefacte preistorice identificate cu ajutorul detectorului de metale în partea sudică a județului Maramureș.

· ora 17,00: vernisajul expoziției temporare „Extracţia şi prelucrarea fierului în Depresiunea Baia Mare în mileniul I d. Chr.”

în cadrul căreia sunt prezentate materiale arheometalurgice descoperite în urma cercetărilor arheologice şi puse în legătură cu producerea şi prelucrarea fierului. De asemenea, sunt explicate metodele de formare şi identificare a materiilor prime şi de construcţie și utilizare a instalațiilor folosite în procesul de transformare a minereurilor de fier în produse finite din fier.