Municipiul Baia Mare a obținut aprobarea pentru achiziționarea fostului sediu REMIN, cunoscut de băimăreni drept „Centrala Minelor”, într-un demers considerat de administrația locală drept o victorie importantă pentru comunitate.

Vânzarea imobilului către municipalitate a fost aprobată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), creditorul majoritar și reprezentantul statului român în acest dosar și votată de către consilierii locali.

Valoarea totală a tranzacției este de 12,7 milioane lei, cu TVA inclus. Din această sumă, aproximativ 3,3 milioane de lei vor fi compensați prin datoriile curente pe care REMIN le are față de bugetul local. „Practic, odată cu acest demers, recuperăm și o datorie istorică”, a declarat primarul municipiului.

Următorul pas anunțat de administrația locală este includerea, în lista de investiții pentru anul 2026, a studiilor și documentațiilor tehnice necesare restaurării clădirii. Reprezentanții Primăriei își propun accelerarea etapelor de pregătire a proiectului, astfel încât să fie identificate cât mai rapid sursele de finanțare și să poată fi demarată execuția lucrărilor.

Edilul a anunțat și destinația finală a imobilului: fostul sediu REMIN va deveni noul sediu al Primăriei Municipiului Baia Mare. În paralel, administrația locală intenționează să valorifice vechiul sediu al BCR, aflat în prezent în proprietatea orașului.

Prin această achiziție, municipalitatea își propune atât recuperarea unei clădiri-simbol pentru istoria mineritului băimărean, cât și reorganizarea eficientă a activității administrative într-un spațiu reprezentativ pentru oraș.