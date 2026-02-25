Circulația rutieră va fi închisă temporar pe un tronson al străzii Vasile Lucaciu din Baia Mare, vineri, 27 februarie 2026, în intervalul orar 09:30–11:30, pentru desfășurarea unui ceremonial militar și religios organizat cu ocazia „Zilei Protecției Civile în România”.

Potrivit anunțului transmis de Primăria Municipiului Baia Mare, restricțiile de circulație vor fi aplicate pe strada Vasile Lucaciu, pe tronsonul cuprins între strada Oltului și strada Electrolizei.

Pe durata evenimentului, traficul rutier va fi deviat pe următorul traseu: strada Vasile Lucaciu – strada Electrolizei – strada Horea – strada Oltului – strada Vasile Lucaciu.

Reprezentanții administrației locale le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat și le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere.