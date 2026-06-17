Luni, 16 iunie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către un bărbat de 46 de ani cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de amenințare.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, în cursul aceleași zile, în timp ce se afla pe strada Unirii din municipiu ar fi fost abordat de către un bărbat care i-ar fi adresat amenințări.

Polițiștii au identificat persoana în cauză, stabilind că este vorba despre un tânăr de 24 de ani.

În urma răspunsurilor oferite cu ocazia întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității fizice și psihice a persoanei, motiv pentru care, împotriva tânărului, au fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

De asemenea, bărbatul de 46 de ani a fost de acord ca tânărul să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, motiv pentru care polițiștii au procedat la montarea acestuia.

În continuare, polițiștii supraveghează și monitorizează situația, efectuând cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, pentru comiterea infracțiunii de amenințare.