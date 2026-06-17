Marți, 16 iunie, în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ulmeni au intervenit pe raza localității Dăneștii Chioarului, după ce au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost rănită în urma unui accident rutier.

La fața locului, din verificările preliminare efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 50 de ani conducea un ATV pe strada Fermei din localitate, iar la schimbarea direcției de deplasare, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a acroșat un stâlp.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni corporale astfel că a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentrația de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, celui în cauză i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.