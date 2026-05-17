DARA, reprezentanta Bulgariei, a câștigat Eurovision 2026! Alexandra Căpitănescu a dus România pe locul 3, iar Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu „Viva, Moldova!”, a încheiat concursul pe locul 8.

După luni de pregătiri, semifinale spectaculoase și multe controverse, cei 25 de concurenți rămași în competiție au luptat pentru trofeul celui mai urmărit show muzical din lume. Publicul și juriul s-au pus de acord anul acesta și cele mai multe puncte au mers la DARA și piesa „Bangaranga”. Solista din Varna a adunat 516 puncte și a devansat Israel și România, ducând pentru prima dată trofeul Eurovision în Bulgaria.

Alexandra Căpitănescu, performanță reală. România, locul 3 la Eurovision 2026

România a revenit în finala Eurovision după o perioadă dificilă, iar Alexandra Căpitănescu a devenit una dintre revelațiile ediției din acest an. Artista de 22 de ani a atras atenția prin piesa „Choke Me”, vocea puternică, influențele rock și de operă, dar și datorită unui moment scenic intens. Alexandra Căpitănescu a dus România pe locul 3 la Eurovision 2026.