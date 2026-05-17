Legislația din Ungaria prevede ca foștii premieri și miniștri să primească o compensație financiară la plecarea din funcție.

Indemnizațiile de plecare cuvenite miniștrilor din fostul guvern al Ungariei vor fi donate unui orfelinat din Ucraina, a declarat noul prim-ministru al țării, Péter Magyar.

Magyar a confirmat joi, după predarea oficială a atribuțiilor ministeriale, că fostul cabinet a fost de acord cu această măsură.

După predarea mandatului, la care Magyar a spus că atmosfera „nu a fost tocmai bună”, noul șef al guvernului a declarat că vor începe anchetele asupra administrației anterioare.

Magyar i-a acuzat pe fostul prim-ministru de dreapta Viktor Orbán și pe membrii partidului său, Fidesz, că au adus țara în pragul falimentului, în timp ce își umpleau propriile buzunare prin corupție și clientelism.

Noul prim-ministru a indicat creșterea datoriei publice la aproape 75% din PIB și inflația care va atinge un nivel maxim de 26% în 2023, în timp ce oligarhii au încasat zeci de miliarde de forinți din contracte guvernamentale, ca exemple ale faptului că partidul Fidesz „jefuiește și trădează” Ungaria.

Orban și miniștrii săi ar avea de încasat aproape un milion de euro

Magyar a declarat că, în cazul miniștrilor, suma totală datorată se ridica la 350 de milioane de forinți (970.000 de euro), în timp ce suma totală, incluzând plățile către miniștrii adjuncți, a ajuns la aproape 1 miliard de forinți (280.000 de euro).

„Îi îndemn pe miniștrii care ne-au distrus țara și au îndatorat-o să nici nu se gândească să ia acești bani”, a spus Magyar, când a anunțat pentru prima dată măsura.

„Având în vedere starea în care au lăsat țara, să nu ia zeci de milioane de forinți drept salarii este minimul pe care îl pot face”, a spus el. Orfelinatul ucrainean care va beneficia de acești bani se află chiar dincolo granița de est a Ungariei, într-un sat locuit predominant de minoritatea maghiară din Ucraina.

Orbán nu a participat la ceremonia de predare a mandatelor de joi și nu se numără printre foștii oficiali care au fost de acord să renunțe la salariile compensatorii.

Magyar a declarat că va refuza să semneze documentația necesară pentru a autoriza plățile către fostul premier.

În calitate de fost parlamentar, Orbán ar trebui să primească o compensație de 6,37 milioane de forinți (17.700 de euro), precum și salariul de premier pe șase luni, ceea ce înseamnă încă 32,4 milioane de forinți (90.000 de euro). În plus, Orbán are dreptul, conform legislației maghiare, la o mașină cu șofer pentru următorii 16 ani și la un birou cu doi angajați timp de opt ani.