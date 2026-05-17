Sâmbătă, 16 mai, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partdei dintre CS Minaur și HC Dunărea Brăila, joc din cadrul penultimei etape din Liga Florilor MOL. Am avut parte de un joc interesant, cu o prima repriză bună a fetelor noastre, care au condus și la patru goluri, dar și cu o repriză a doua în care doar Dunărea a contat (scorul părții secunde a fost 8-20). Un campionat care se termină cu mare greutate. Mai este o etapă, în deplasare, cu Rapid, o altă echipă “în derivă”.

Clubul a acordat mici atenîții jucătoarele care vor părăsi la finalul sezonului echipa Minaur: portarii Iulia Dumanska și Clara Preda, extrema stânga Cristina Lazea, interul stânga Emilia Galinska, centrii Amelia Lundback și Sorina Brîndușa, pivotul Andryiana Naumenko, interul dreapta Nikoletta Papp. De asemenea, cu sprijinul sponbsorului DON, au fost oferite 10 tricouri suporterilor, cu semnăturile jucătoarelor.

În urma ultimelor rezultate, conducerea clubului și antrenorii de la secția de handbal feminin au decis de comun acord rezilierea contractelor.

CS Minaur Baia Mare – HC Dunărea Brăila: 22-32 (14-12)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Observator: Adrian Barbu (PItești)

Aruncări de la 7m: 3-2 (transformate: 2-1; a ratat Spugnini / Milosavljevic). Minute de eliminare: 8-8 (Ianăși, Galinska, Da Costa, Naumenko / A. Popa 2, M. Gonzalez 2)

CS Minaur: Iulia Dumanska (7 intervenții), Clara Beatrice Preda (3 intervenții, a apărat un 7m0, a marcat un gol) – Daria Maria Tocaciu (o intervenție) – Maria-Andreea Ianăși, Emilia Anna Galinska, Teodora Lavinia Damian 4, Maria Gomes Da Costa 1, Denisa Roxana Romaniuc 3, Andriyana Naumenko, Maria Ioana Groșan, Eliza Lăcusteanu 2, Cristina Maria Lazea, Amelia Julia Lundback 3, Dziyana Ilyina 3, Alba Chiara Spugnini Santome 4 (2 din 7m), Anca Georgiana Mițicuș 1. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Dunărea: Andreea Cristina Pisiceanu (3 intervenții, a apărat un 7m), Kira Trusova (15 intervenții), Ana Maria Cristea – Iryna Mokat 1, Dejana Milosavljevic 4, Katarina Jezic 4, Costinela Beatrice Raicea, Elena Roșu 6, Lara Gonzalez Ortega, Valeriia Kirdiasheva, Daria Michalak 2, Oana-Doina Bors 5, Andreea Cristina Popa 6 (unul din 7m), Mariam Nadia Mohamed, Andela Janjusevic, Mireya Gonzalez Alvarez 4. Oficiali: Soren Jensen, Kristina Liscevic, Ionel Radu, Ibrahim Belet, Lavinia Mitachi.

Etapa 21 (penultima a returului)

CSM Galați – SCM Universitatea Craiova: 29-38

CS Minaur Baia Mare – HC Dunărea Brăila: 22-32

CSM Slatina – SCM Râmnicu Vâlcea: 29-32

CSM Rârgu Jiu – Rapid București: 39-31

HC Zalău – CSM București: 26-30

Corona Brașov – Gloria Bistrița: 24-27

Clasament

Gloria Bistrița – 40p (656-504) – 21 CSM București – 39p (677-553) – 21 Corona Brașov – 30p (639-562) – 21 SCM Rm. Vâlcea – 27p (670-559) – 21 CSM Slatina – 24p (601-588) – 21 Dunărea Brăila – 23p (624-560) – 21 Rapid București – 19p (616-600) – 21 Minaur Baia Mare – 19p (567-598) – 21 SCMU Craiova – 13p (555-617) – 21 CSM Târgu Jiu – 12p (523-627) – 21 CS HC Zalău – 5p (499-625) – 21 CSM Galați – 1p (474-708) – 21

Etapa 22 (ultima a campionatului)