La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui tânăr de 22 de ani din comuna Leordina.

Acesta este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de 3 ani și 3 luni, de către magistrații Judecătoriei Vișeu de Sus, pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Tânărul a fost încarcerat și depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.