ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 29 septembrie, ora 10 – 2 octombrie, ora 10. Fenomene vizate: vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m.

Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.

Stratul de zăpadă proaspăt depus măsoară până la 3 cm în Munții Rodnei.