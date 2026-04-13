Ieri, 12 aprilie a.c., în jurul orei 17.15, polițiștii orașului Borșa au fost sesizați de către personalul medical din cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe din localitate, cu privire la o agresiune produsă între doi concubini.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului unde au identificat o femeie de 54 ani. Din primele verificări efectuate a reieșit că, în seara de 11 aprilie a.c., pe fondul consumului de băuturi alcoolice, concubinul acesteia ar fi agresat-o fizic pe femeie. Personalul medical i-a acordat femeii îngrijiri medicale.

În cauză, femeia nu a depus până în prezent plângere împotriva concubinului ei, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului nu s-a impus emiterea unui ordin de protecție provizoriu.