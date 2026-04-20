La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 05.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că, în localiatea Poienile de sub Munte, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Echipajul de poliție a intervenit pentru soluționarea accidentului și au stabilit că un bărbat de 49 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului rutier au rezultat pagube materiale.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării îmbibației alcoolice, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

În cursul zilei de 20 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Recea au intervenit pe D.N. 1C, în localitatea Lăpușel, pentru soluționarea unui accident rutier.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 37 de ani, din comuna Ardusat, a condus un autoturism, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a acroșat un pod, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care le-a acordat îngrijiri medicale celor trei pasageri aflați în autoturism.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest al cărei rezultat a indicat concentrația de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conductărorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În ambele situații, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.