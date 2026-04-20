Fizica modernă, cu teoriile sale despre relativitate, mecanică cuantică și cosmologie, devine subiect de dezbatere accesibilă publicului larg într-un dialog între Cristian Tudor Popescu și Vlad Zografi, pornind de la volumul „Un univers misterios”, semnat de fizicianul american M. Suhail Zubairy și publicat în colecția Știință a Editura Humanitas.

Cartea propune o incursiune în cele mai complexe concepte ale fizicii contemporane, într-un limbaj accesibil, fără formule matematice, dar cu explicații care păstrează rigoarea științifică.

O lume mai stranie decât ne putem imagina

Odată cu apariția teoriei relativității și a mecanicii cuantice, imaginea clasică asupra realității a fost profund zdruncinată. Intuițiile obișnuite nu mai sunt suficiente pentru a înțelege Universul.

Celebrul fizician Werner Heisenberg surprindea această ruptură spunând că „Universul nu e doar mai straniu decât ne închipuim, ci e mai straniu decât ne putem închipui”.

În acest context, volumul lui Zubairy își propune să traducă aceste idei dificile într-un limbaj accesibil, deschizând publicului larg porțile unor domenii precum cosmologia, teoria cuantică sau relativitatea.

Știință fără formule, dar cu întrebări profunde

Una dintre mizele majore ale cărții este depășirea barierei dintre specialiști și publicul larg. Deși fizica modernă este dominată de limbajul matematic, autorul reușește să ofere o înțelegere intuitivă a fenomenelor, fără a simplifica excesiv conținutul.

Pe lângă explicațiile științifice, volumul abordează și implicațiile filozofice ale descoperirilor din fizică, inclusiv întrebări despre natura conștiinței, liberul arbitru și definiția vieții.

Poate fi „construit” un om?

Unul dintre cele mai provocatoare scenarii discutate de autor vizează posibilitatea, în viitor, de a recrea un om atom cu atom.

„Un moment de răscruce va fi când oamenii de știință vor putea fabrica o copie identică a unui obiect viu inteligent – un om – atom cu atom”, scrie M. Suhail Zubairy, ridicând întrebări esențiale: ar avea acea ființă conștiință, emoții, liber arbitru?

Astfel de dileme plasează fizica la granița cu filosofia și etica, transformând-o dintr-o știință a materiei într-o reflecție asupra condiției umane.

Un dialog necesar despre știință și societate

Discuția dintre Cristian Tudor Popescu și Vlad Zografi evidențiază nevoia de a aduce știința mai aproape de public, într-o epocă în care marile descoperiri ridică nu doar probleme tehnice, ci și întrebări fundamentale despre lume și despre noi înșine.

„Un univers misterios” devine astfel nu doar o carte de popularizare a științei, ci și un punct de plecare pentru o dezbatere mai amplă despre sens, cunoaștere și limitele înțelegerii umane.

Sursa: Editura Humanitas