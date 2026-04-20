Intrarea în sistemul de învățământ este, pentru mulți profesori debutanți, mai degrabă un șoc decât un început de carieră. Lipsa mentoratului, pregătirea practică insuficientă și volumul mare de sarcini administrative sunt principalele probleme semnalate de cadrele didactice aflate în primul an la catedră, potrivit mărturiilor incluse într-un proiect derulat de Asociația Școala Încrederii.

„Birocrația mă îngroapă. Nimeni nu ne-a explicat practic cum se completează corect un catalog sau ce înseamnă cu adevărat un plan de lecție la simultan ori un portofoliu al elevului. Mă simt ca un impostor cu diplomă”, spune un profesor debutant.

Prima zi la catedră: între teorie și realitate

Mulți tineri profesori ajung în fața elevilor fără experiență practică reală. Deși au parcurs modulul psihopedagogic, contactul direct cu clasa este limitat, iar diferența dintre teorie și realitate devine evidentă încă din prima zi.

„Am înghețat când 30 de ochi s-au ațintit asupra mea. Am fost lăsat să învăț din mers, dar asta înseamnă greșeli pe spatele elevilor”, mărturisește un alt cadru didactic.

În lipsa unui sistem de mentorat funcțional, debutanții spun că sunt nevoiți să se descurce singuri în situații dificile – de la gestionarea comportamentului elevilor până la organizarea lecțiilor.

Sistemul care își pierde profesorii

Datele oficiale citate în cadrul proiectului arată că domeniul „Științele educației” este printre cele mai puțin atractive pentru studenți. Comparativ cu alte specializări, numărul celor care aleg o carieră didactică este mult mai redus.

În același timp, mulți dintre cei care intră în sistem aleg să îl părăsească după primii ani, invocând lipsa sprijinului, salariile mici și presiunea administrativă.

Proiect european pentru sprijinirea debutanților

Pentru a reduce acest decalaj dintre pregătirea teoretică și realitatea din școli, Asociația Școala Încrederii derulează proiectul „Școala Tinerilor Profesori de Încredere”, finanțat prin Fondul Social European+.

Inițiativa include stagii de practică pedagogică reală, în care studenții lucrează alături de profesori mentori, participă la activități de predare asistată și primesc feedback în timp real.

„Practica pedagogică este spațiul în care viitorii profesori încep cu adevărat să învețe ce înseamnă să fie la catedră”, explică reprezentanții proiectului.

Programul implică sute de studenți de la universități precum Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea din Târgu Mureș, oferindu-le nu doar experiență practică, ci și formare în competențe socio-emoționale, digitale și de leadership.

O problemă de sistem, nu doar individuală

Specialiștii atrag atenția că lipsa unei reforme reale în formarea profesorilor riscă să transforme școala într-un sistem care respinge chiar noile generații de cadre didactice.

În lipsa mentoratului și a unui sprijin real la început de carieră, tinerii profesori se confruntă cu izolare, stres și sentimentul de inadecvare.

„Școala nu se face din mers”, avertizează autorii proiectului, subliniind că investiția în formarea practică și sprijinul emoțional al profesorilor debutanți nu este un lux, ci o necesitate pentru viitorul educației.

SURSA: Edupedu.ro