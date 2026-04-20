Acum 160 de ani, statul român făcea unul dintre cele mai importante alegeri din istoria sa modernă. La 8/20 aprilie 1866, a fost organizat plebiscitul prin care Carol I al României, născut Karl de Hohenzollern-Sigmaringen, era confirmat ca domnitor al Principatelor Unite.

Consultarea populară, desfășurată pe baza votului cenzitar, a reflectat voința elitelor politice și a unei părți a societății de a aduce pe tron o dinastie europeană, capabilă să ofere stabilitate și recunoaștere internațională tânărului stat român.

Decizia venea într-un context delicat, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, și marca o schimbare strategică de direcție: orientarea fermă spre Occident și consolidarea instituțiilor statului.

Sosirea la București și începutul unei noi epoci

La 10 mai 1866, Carol I a ajuns la București și a depus jurământul ca șef al statului, moment considerat începutul dinastiei care avea să conducă România timp de peste opt decenii.

Domnia sa a fost esențială pentru modernizarea țării: adoptarea Constituției din 1866, consolidarea instituțiilor, câștigarea independenței în 1877 și transformarea României în regat în 1881 sunt doar câteva dintre reperele majore ale acestei perioade.

Un moment fondator pentru statul român

Alegerea unui principe străin nu a fost doar o decizie politică, ci una strategică, menită să ofere credibilitate externă și echilibru intern. Sub conducerea lui Carol I, România a intrat într-o etapă de stabilitate și dezvoltare, devenind un actor respectat în Europa.

La 160 de ani distanță, momentul din aprilie 1866 rămâne unul definitoriu pentru construcția statului român modern și pentru parcursul său european.