Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de mentenanță la rețeaua publică de alimentare cu apă, societatea Vital S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile către utilizatorii din municipiul Sighetu Marmației și comuna Bocicoiu Mare în data de 23 aprilie 2026, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Motivul acestei întreruperi îl constituie executarea unor lucrări de mentenanță la rețeaua publică de alimentare cu apă de pe strada Doboieș din municipiul Sighetu Marmației.

Recomandăm tuturor utilizatorilor, afectați de această întrerupere, să-și asigure necesarul de apă pentru perioada menționată.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la dispeceratul VITAL S.A. tel: 0262 212550; 0262 215150, *1,*2, 0362 401052, 3, 0372 752661.