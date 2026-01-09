Conform prevederilor legale, de fiecare dată când sunt solicitați să intervină în cazul unor fapte de violență domestică, polițiștii efectuează verificări pentru lămurirea stării de fapt și evaluează riscul de violență, luând măsuri în consecință.

Astfel, la data de 8 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că o femeie din localitatea Ieud ar fi fost victima unei agresiuni.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că pe fondul unui conflict spontan iscat între doi frați, o femeie ar fi fost agresată fizic de cumnatul său, un bărbat de 48 de ani. Ulterior, după ce ar fi intervenit în apărarea soției sale, bărbatul de 48 de ani i-ar fi aplicat lovituri și fratelui său.

Întrucât polițiștii au constatat risc iminent asupra vieții și integrității fizice și psihice a victimelor, au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, astfel că bărbatul este obligat să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de victime și copiii acestora.

În cauză, polițiștii au înregistrat dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violență și violență în familie, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești.