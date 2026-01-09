Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe, distrugere, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

În fapt, la data de 8 ianuarie a.c., în jurul orei 04.40, polițiștii au fost solicitați prin apel unic de urgență 112 să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale, pe strada Prislopului din localitate.

Polițiștii s-au deplasat la locul indicat în sesizare unde, din primele verificări efectuate au stabilit că doi tineri de 34 și 37 de ani l-ar fi amenințat pe un alt tânăr de 32 de ani. Ulterior, cei doi tineri ar fi distrus poarta de acces în curtea imobilului acestuia, au pătruns în interior și l-ar fi agresat fizic. Activitatea infracțională a celor doi a fost întreruptă de polițiștii care au intervenit în timp ce actele de agresiune aveau loc în stradă.

Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal pentru documentarea întregii activități infracționale