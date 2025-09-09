Polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și distrugere, fapte sesizate la data de 7 septembrie, în localitatea Borșa.

Verificările efectuate au condus la identificarea unui bărbat, bănuit de comiterea activității infracționale.

Din cercetări a reieșit că în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 23.50, cel în cauză l-ar fi agresat fizic și l-ar fi amenințat cu acte de violență pe un tânăr de 24 de ani, după care ar fi distrus geamul și anvelopele unui autoturism.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus pentru documentarea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale.