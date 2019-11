Consiliul de Administratie al Aeroportului International Maramures R.A. anunta organizarea selectiei pentru posturile de director dezvoltare si director economic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011.

Selectia va consta in analiza dosarului de candidatura si a declaratiei de intentie a candidatului precum si sustinerea unui interviu, verificanduse:

I. Cunostinte privind guvernanta corporativa

II. Cunostinte privind functionarea regiilor autonome

III. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente:

1. Capacitate de luare a deciziei

2. Orientare catre rezultate

3. Capacitate de rezolvare a problemelor

4. Capacitate de analiza si sinteza

5. Capacitate de control

6. Abilitati de comunicare

Candidaturile si documentatia se depun pana la data 20 decembrie, orele 13:00, la secretariatul Aeroportului International Maramures R.A.

Calendarul selectiei:

– Evaluarea dosarelor de candidatura se va face pana in data de 30.12.2019

– Informarea candidatilor respinsi de pe lista lunga: 30.12.2019;

– Realizarea listei scurte a candidatilor: 06.01.2020;

– Informarea candidatilor eliminati de pe lista lunga: 06.01.2020;

– Afisarea listei scurte si comunicarea catre candidatii din lista scurta a faptului ca in termen de 15 zile trebuie sa depuna in scris la intreprinderea publica, declaratia de intentie: 06.01.2020;

– Publicarea Scrisorii de Asteptari pe site-ul Regiei Autonome: pana la data de 06.01.2020;

– Depunerea declaratiilor de intentie pana in data de 24.01.2020, ora 14:00;

– Interviul de selectie a candidatilor : incepand cu data de 28.01.2020, conform orarului comunicat telefonic fiecarui candidat;

– Finalizarea listei scurte a candidatilor, intocmirea si transmiterea catre membrii Consiliului de administratie a raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia, afisarea /comunicarea listei scurte a candidatilor: 31.01.2020

– Numirea directorilor selectati pana la data de 07.02.2020;

– Incheierea Contractelor de mandat: pana la data de 14.02.2020.