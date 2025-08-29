Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

1-8 septembrie. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

8-15 septembrie. Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare, local, în regiunile centrale şi nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

15-22 septembrie. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în zonele montane şi local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

22-29 septembrie. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

