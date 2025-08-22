Peste 5.000 de cetățeni ucraineni au fost depistați trecând ilegal frontiera în România prin zona montană a județului Maramureș, în perioada ianuarie–iulie 2025. Numărul este mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, când polițiștii de frontieră au identificat peste 6.700 de persoane, a transmis Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației.

Conform autorităților, ucrainenii care ajung în România beneficiază de un regim juridic special, adaptat situației generate de războiul din țara vecină. Aceștia solicită de regulă protecție temporară, mecanism aplicat la nivelul Uniunii Europene și în România.

Călăuze arestate și situații critice în munți

Polițiștii de frontieră s-au confruntat cu mai multe cazuri în care cetățeni ucraineni, după ce au obținut protecție temporară în România, s-au întors în Ucraina și au revenit însoțiți de alți conaționali. În trei situații, aceștia au avut rol de călăuze și au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți. Un caz semnificativ s-a petrecut în iulie, când polițiștii din Valea Vișeului au descoperit cinci ucraineni care traversaseră Munții Maramureșului, fiind ghidați de un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar de protecție în România. Acesta a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile.

Traversarea zonei montane rămâne extrem de periculoasă. De la începutul anului, polițiștii de frontieră, împreună cu Salvamont Maramureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au intervenit pentru a salva peste 150 de cetățeni ucraineni aflați în pericol de epuizare sau hipotermie.

Bilanț de la începutul războiului

Din februarie 2022 și până în prezent, peste 26.000 de cetățeni ucraineni au fost depistați la frontiera de nord a României, cei mai mulți solicitând protecție. Totuși, 29 de persoane și-au pierdut viața în încercarea de a traversa râul Tisa sau Munții Maramureșului.