Săptămâna 23–27 februarie, perioadă de vacanță pentru elevii din școlile din Baia Mare, a reprezentat un context favorabil pentru desfășurarea intensă a activităților din cadrul proiectului „Solidaritate pentru copii”, implementat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Baia Mare.

Profitând de faptul că elevii nu au avut cursuri școlare, în această perioadă s-a înregistrat o prezență semnificativ mai mare a copiilor la activitățile organizate în cadrul proiectului, ceea ce a permis derularea unui număr extins de acțiuni educative și de sprijin.

Copiii beneficiari au participat la activități specifice serviciilor sociale integrate, incluzând consiliere socială și psihologică, precum și activități de educație pentru sănătate, adaptate vârstei și nevoilor lor. Aceste intervenții au avut ca scop atât sprijinirea dezvoltării emoționale și sociale a copiilor, cât și prevenirea riscului de separare de familie.

Pentru a stimula participarea constantă și pentru a oferi un sprijin concret familiilor aflate în dificultate, copiii prezenți în cadrul proiectului au beneficiat zilnic de o masă caldă, un element important care contribuie la starea de bine și la implicarea activă în activitățile propuse.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială subliniază că perioadele de vacanță școlară sunt oportunități valoroase pentru intensificarea activităților cu copiii vulnerabili, oferindu-le un cadru sigur, educativ și de sprijin.

Proiectul „Solidaritate pentru copii”, derulat în perioada ianuarie 2025 – decembrie 2027, continuă să fie un pilon important în sprijinirea copiilor și familiilor din Baia Mare, demonstrând că investiția în prevenție și educație contribuie direct la viitorul comunității.

Baia Mare are grijă de viitorul ei.