Președintele Consiliului Județean Maramureș a reprezentat ieri județul la Forumul Internațional „Regiunea Ivano-Frankivsk – un partener de încredere”, desfășurat în Ucraina, la invitația guvernatorului Svitlana Onyshchuk.

Evenimentul a reunit peste 170 de participanți din 14 țări, fiind un cadru de dialog despre cooperare, solidaritate și încredere – valori esențiale într-un context regional marcat de tensiuni și incertitudini.

În intervenția sa, președintele CJ Maramureș a amintit că, în luna iunie, la Sighetu Marmației, a fost constituită Alianța Regională pentru Reconstrucția Ucrainei, un parteneriat între 12 județe din România și două agenții de dezvoltare regională, menit să sprijine procesul de reconstrucție și dezvoltare a Ucrainei.

Oficialul maramureșean a subliniat importanța proiectelor de infrastructură transfrontalieră, menționând Podul peste Tisa, aflat la 90% stadiu de execuție, care va lega localitățile Teplița (Ucraina) și Sighetu Marmației (România). „Este nu doar o lucrare de infrastructură, ci o punte între oameni, între comunități și între destine”, a transmis acesta.

Totodată, în perioada următoare, Maramureșul își propune dezvoltarea unui nou punct de trecere a frontierei Yablunivka–Remeți, care va deschide noi oportunități economice și de mobilitate între cele două regiuni partenere.

Președintele CJ Maramureș a adresat mulțumiri guvernatorului Svitlana Onyshchuk, Consulatului General al României la Cernăuți, reprezentat de Irina-Loredana Stănculescu, și Biroului de Cooperare Transfrontalieră Suceava, condus de Cezar Grozavu, pentru sprijinul acordat cooperării româno-ucrainene.

„În aceste vremuri, când granițele pot separa teritorii, dar nu și suflete, Maramureșul rămâne un exemplu de solidaritate, prietenie și speranță. Pentru că adevăratele poduri se construiesc între oameni, nu doar peste ape”, a conchis președintele CJ Maramureș.