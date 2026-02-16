Luni, 16 februarie, de la ora 18.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Constanța, joc din cadrul etapei a 13-a din Liga Zimbrilor. Băimărenii vin după un meci greu la București, în care au reușit să câștige în fața CSM-ului și să se califice în turneul Final Four al Cupei României. O

Etapa 13

CSM Sighișoara – “U” Cluj-Napoca: 24-27

CSU Suceava – CSM Vaslui (duminică, 15 februarie, 17-30)

Dinamo București – HC Buzău (sâmbătă, 2 mai)

CSM București – Poli Timișoara (duminică, 15 februarie, 17.30, Pro Arena)

CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța (luni, 16 februarie, 18.00). Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Cristian Mihai (Brașov)

Potaissa Turda va sta

Clasament

ACS HC Buzău – 20p (385-360) – 12

Dinamo București – 18p (380-269) – 11

Poli Timișoara – 14p (330-312) – 11

CSM Vaslui – 14p (323-324) – 11

CSM București – 13p (312-304) – 11

Potaissa Turda – 12p (309-297) – 11

Minaur Baia Mare – 11p (307-304) – 11

CSU Suceava – 10p (349-369) – 11

“U” Cluj-Napoca – 8p (328-367) – 12

CSM Constanța – 4p (302-335) – 11

CSM Sighișoara – 0p (313-400) – 12

Etapa 14

HC Buzău – CSM Sighișoara: 38-29 (devans)

“U” Cluj-Napoca – Potaissa Turda (duminică, 22 februarie)

CSM Vaslui – CS Minaur Baia Mare (duminică, 22 februarie). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

CSM Constanța – Dinamo București (duminică, 22 februarie, 17.30)

SCM Poli Timișoara – CSU Suceava (duminică, 22 februarie, 17.30)

CSM București va sta.