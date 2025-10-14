La data de 14 octombrie a.c., în jurul orei 08.20, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe D.N. 1C, în localitatea Recea, s-a produs un accident rutier, soldat cu victime.

Verificările preliminare efectuate de polițiști au relevat că impactul s-ar fi produs după ce un bărbat de 41 de ani, care conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul condus în fața sa de către o femeie de 39 de ani.

În urma coliziunii, autoturismul condus de către femeia de 39 de ani a fost proiectat pe trecerea pentru pietoni, unde a surprins și accidentat un bărbat de 52 de ani, aflat în traversarea străzii.

Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea conducătoarei auto și a pietonului, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât conducătorii auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.