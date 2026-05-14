Municipiul Baia Mare anunță instituirea unor restricții temporare de circulație sâmbătă, 16 mai 2026, în intervalul orar 09:00 – 14:00, pe strada Victoriei, între strada Victor Babeș și strada Nucului.

Potrivit administrației locale, circulația rutieră va fi complet închisă pe tronsonul menționat pentru desfășurarea unor lucrări de dezafectare a estacadei de transport minereuri.

Măsura a fost solicitată de SC CONSTRUROM SA, în cadrul proiectului de reabilitare a străzii Victoriei. Intervențiile fac parte din investiția „Reabilitare strada Victoriei, tronson cuprins între Bulevardul Decebal și Bulevardul Independenței”, proiect care vizează modernizarea infrastructurii din zonă.

Reprezentanții municipalității îi sfătuiesc pe șoferi să evite sectorul afectat și să utilizeze rute alternative pe durata lucrărilor, pentru a preveni aglomerația și întârzierile în trafic.