Sunt 36 de ani de întrebări fără răspuns, de comemorări şi mai ales de libertate. Numai în Capitală, pe 22 decembrie 1989, sute de oameni au fost ucişi sau răniţi, iar Justiţia din ţara noastră încă se chinuie şi acum să găsească vinovaţii.

La 36 de ani de la Revoluția din 1989, Petre Roman afirmă că politica românească a ultimelor decenii poartă o „umbră” majoră. În opinia sa, clasa politică nu a reușit să construiască un proiect autentic orientat către oameni și către interesul național.

Întrebat duminică, la Alba Iulia, dacă România de astăzi este așa cum și-o imagina în momentul căderii regimului comunist, fostul prim-ministru a vorbit deschis despre dezamăgirea acumulată în timp.

Acesta consideră că șansele create imediat după Revoluție nu au fost valorificate la nivelul la care ar fi fost posibil.

„Sigur că am sperat la mai mult şi mai ales faptul că am fi putut realiza mai mult, aşa cum am început, de altfel. Asta ne aduce aşa, o oarecare umbră asupra noastră.

Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional. Nu am reuşit acest lucru, aşa cum gândeam eu atunci”, a declarat fostul prim-ministru citat de Ziarul Unirea.

Revoluția, trăită ca un moment prezent

În contextul comemorării a 36 de ani de la Revoluția din 1989, Petre Roman spune că retrăiește emoțiile din acele zile.

Pentru el, perioada actuală readuce sentimentul intens al momentului în care românii și-au câștigat libertatea.