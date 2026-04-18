Meteorologii Easeweather anunță că vara 2026 în România va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii.

Luna iunie începe cu valori termice apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se situează, în general, între 25 și 29 de grade Celsius, iar zilele cu soare alternează cu episoade de ploi.

Spre finalul lunii, însă, vremea se încălzește vizibil. După data de 20 iunie, temperaturile urcă frecvent peste 30 de grade, atingând chiar 33-34°C în unele zile. În același timp, precipitațiile devin mai rare, iar perioadele însorite predomină, potrivit gândul.ro.

În luna iulie, tendința de încălzire se accentuează. Temperaturile depășesc constant 30 de grade, iar mai multe zile ating sau chiar depășesc pragul de 35-36°C, ceea ce indică episoade de caniculă.

Cele mai ridicate valori sunt estimate la mijlocul lunii și spre final, când sunt prognozate mai multe zile consecutive foarte calde. Deși apar și perioade cu instabilitate atmosferică, ploile sunt, în general, izolate și de scurtă durată.

Ultima lună de vară păstrează același tipar. Temperaturile se mențin ridicate, în general între 32 și 35 de grade Celsius, iar zilele caniculare devin frecvente.

Spre deosebire de iulie, căldura este mai constantă, fără variații semnificative de la o zi la alta. Precipitațiile sunt puține și apar mai ales sub formă de averse trecătoare.