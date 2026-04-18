Credincioșii sunt invitați să participe duminică, 26 aprilie, la hramul Mănăstirea Ieud, sărbătorit cu prilejul Duminicii Mironosițelor.

Evenimentul religios va fi marcat de prezența și slujirea Preasfințitului Timotei Sătmăreanul, Episcop-vicar al Maramureșului și Sătmarului, care va oficia Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi.

Program liturgic

08:00 – Sfântul Maslu

09:00 – Primirea ierarhului

09:30 – Sfânta Liturghie

Organizatorii îi așteaptă pe toți credincioșii să ia parte la acest moment de rugăciune și comuniune, într-un cadru spiritual deosebit, specific Maramureșului.