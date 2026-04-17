Conferința Episcopilor Catolici din România a transmis o declarație oficială prin care își exprimă sprijinul ferm față de Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea, și face apel la credincioși să se roage și să postească pentru pace într-un context internațional tensionat.

În document, episcopii subliniază că lumea contemporană este marcată de conflicte, tensiuni sociale și degradarea discursului public, situații care generează teamă și nesiguranță. În acest climat, aceștia evidențiază importanța cumpătării, responsabilității și discernământului, amintind că mesajele Papei reafirmă valori esențiale: pacea nu este un semn de slăbiciune, iar apărarea adevărului reprezintă o datorie morală și spirituală.

Conferința își declară solidaritatea deplină cu Suveranul Pontif, arătând că misiunea acestuia este ghidată de Evanghelie și nu de interese politice. Potrivit episcopilor, atunci când Papa apără pacea, viața umană și drepturile celor vulnerabili, el își împlinește rolul spiritual încredințat Bisericii.

Totodată, credincioșii, preoții și persoanele consacrate sunt îndemnați să intensifice rugăciunea și postul în perioada următoare, pentru pace, unitatea Bisericii și susținerea Papei. Episcopii subliniază că pacea durabilă nu este doar rezultatul negocierilor umane, ci și un dar divin, care trebuie cerut cu smerenie.

În încheiere, Conferința Episcopilor Catolici din România își reafirmă atașamentul față de Succesorul lui Petru și rolul Bisericii ca promotoare a reconcilierii, speranței și păcii.

Declarația este semnată de Böcskei László, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România.