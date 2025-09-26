Joi, 25 septembrie, la ora 20:23, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că pe DJ 185, în localitatea Bârsana, s-a produs un accident rutier cu victime.

Un bărbat de 66 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de mers, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără de 19 ani. În urma impactului, autoturismul condus de tânără ar fi fost proiectat într-un stâlp de electricitate de pe marginea părții carosabile.

Cei doi șoferi au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Aceștia au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul indicând valoarea de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului. Ambilor șoferi le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar polițiștii sub coordonarea procurorului continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.